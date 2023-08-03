Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Apple на 400.000 рублей за неудаление информации, передает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме.

Протокол в отношение Apple составили по ч.2 ст.13.41 КоАП — о неудалении информации в соответствии с законодательством. По ней предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, но суд принял во внимание представленные компанией доводы и назначил штраф ниже минимальной границы.

Какими были доводы, неизвестно, их озвучили в закрытой для СМИ части заседания. Адвокаты Apple ходатайствовали о таком формате, поскольку в объяснениях содержится конфиденциальная информация. Поводом для дела стали подкасты, в которых усмотрели «фейки».

Протокол в отношении Apple был составлен в июне, для компании он стал первым по этой статье. Роскомнадзор направил Apple уведомление о необходимости удалить информацию, но компания не отреагировала на него.