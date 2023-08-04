В интервью немецкому YouTube-каналу ORBIT старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус заявил, что компания не планирует переходить на съемные батареи в смартфонах iPhone.

Некоторое время назад в ЕС начали готовить пакет законов, который обяжет производителей оснащать свои устройства легко заменяемыми аккумуляторами. И хотя относительно формулировок и трактовок остаются вопросы, Apple, видимо, уже сейчас решила, что никаких полноценно съёмных элементов питания в iPhone не будет.

«В связи с внедрением этого функционала вероятен небольшой конфликт между долговечностью и ремонтопригодностью смартфона. Можно сделать батарею более пригодной для ремонта, сделав ее съемной, но на самом деле это потенциально ведет к росту числа поломок», — отметил Тернус.

По его словам, сейчас смартфоны iPhone имеют класс защиты IP68, поэтому они невероятно водостойкие. Он уточнил, что многие владельцы мобильных устройств Apple предпочитают долговечность смартфона.

Как считают эксперты EnergyPortal, в Apple недовольны будущим законом по той причине, что компания может потерять доход от платных услуг по замене аккумуляторов в iPhone. Также специалисты издания отметили, что корпорация вряд ли пойдет против европейского законодательства и прекратит продавать свои смартфоны в Европе: «В конечном счете Apple — это компания, ориентированная на прибыль».